Победу луганской "Заре" над "Мариуполем" принес гол Викентия Волошина.

В четверг, 12 октября, состоялся заключительный поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ФСК "Мариуполь" играл против "Зари".

Игра проходила в Борисполе на стадионе "Колос" и завершилась победой луганского клуба со счетом 1:0.

Исход встречи решил гол Викентия Волошина, который отправил мяч в сетку ворот соперника эффектным ударом со штрафного.

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У "Мариуполя" был шанс сравнять счет в концовке игры и перевести матч в овертайм - Батальский бил по воротам после ошибки голкипера, но защитник "Зари" Снурницын вынес мяч с линии ворот.

ФСК "Мариуполь" - "Заря" - 0:1

Гол: Волошин, 45+1

"Мариуполь": Кравцов, Булгаков, Терехов, Шушко, Харжевский, Мельниченко, Гошкодеря (Петровский 80), Мочевинский (Махиня 80), Пентелейчук (Батальский 80), Тепляков (Пуди 57), Зубков (Литюк 36)

"Заря": Сапутин, Снурницын, Джордан (Дришлюк 37), Вантух, Данченко, Жан Клод, Мичин (Мишнев 78), Нагнойный (Головкин 84), Волошин (Алефиренко 78), Горбач (Венделл 84), Герреро

Предупреждения: Мичин 65, Герреро 70, Мишнев 89

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу состоится в пятницу, 13 октября.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ. Также турнир был досрочно завершен и в сезоне 2021/22.

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