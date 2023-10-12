В четверг, 12 октября, состоялся заключительный поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ФСК "Мариуполь" играл против "Зари".
Игра проходила в Борисполе на стадионе "Колос" и завершилась победой луганского клуба со счетом 1:0.
Исход встречи решил гол Викентия Волошина, который отправил мяч в сетку ворот соперника эффектным ударом со штрафного.
У "Мариуполя" был шанс сравнять счет в концовке игры и перевести матч в овертайм - Батальский бил по воротам после ошибки голкипера, но защитник "Зари" Снурницын вынес мяч с линии ворот.
ФСК "Мариуполь" - "Заря" - 0:1
Гол: Волошин, 45+1
"Мариуполь": Кравцов, Булгаков, Терехов, Шушко, Харжевский, Мельниченко, Гошкодеря (Петровский 80), Мочевинский (Махиня 80), Пентелейчук (Батальский 80), Тепляков (Пуди 57), Зубков (Литюк 36)
"Заря": Сапутин, Снурницын, Джордан (Дришлюк 37), Вантух, Данченко, Жан Клод, Мичин (Мишнев 78), Нагнойный (Головкин 84), Волошин (Алефиренко 78), Горбач (Венделл 84), Герреро
Предупреждения: Мичин 65, Герреро 70, Мишнев 89
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу состоится в пятницу, 13 октября.
Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ. Также турнир был досрочно завершен и в сезоне 2021/22.