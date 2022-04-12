Андрей Пятов считает, что в условиях войны не может быть нейтральной позиции.

Знаменитый футболист донецкого "Шахтера" Андрей Пятов высказался о российских футболистах, которые продолжают молчать о войне в Украине, развязанную Россией.

Украинский вратарь отметил, что в условиях войны не может быть нейтральной позиции. Пятов также выразил надежду, что спортсменов из РФ даже после окончания войны не будут допускать к международным соревнованиям.

"Кому-то нравится это дерьмо. Зато с деньгами... Знаешь, я уверен, что они будут мучиться всю жизнь. Видеть фото из Мариуполя, Бучи, Харькова и других городов - мучаться. Дети вырастут, начнут все понимать, а что им скажет отец? "Я боялся, сынок?" Не может быть нейтральной позиции. Не может! Ты или за войну, или против нее. Потом уже будет поздно, и вы на всю жизнь останетесь фашистами", - сказал Пятов.

Также вратарь "Шахтера" высказался о молчании российских футболистов о том, что сборной РФ и клубам запрещено участвовать в международных матчах.

"Меня это больше всего удивило. Никто и не пикнул. Значит, их все устраивает. Нормальный спортсмен, несущий незаслуженное наказание, отстаивает свою позицию. Сражается за правду, за победу! Да разве это спортсмены - это тряпки. Считаю, что даже после окончания войны мир их не пустит в совместные соревнования. Есть зомбо-лига - там и играйте", - приводит слова Пятова zbirna.com.

Напомним, из-за военного вторжения России, которое началось 24 февраля, чемпионат Украины по футболу был приостановлен. Украинские футболисты не могут продолжать профессиональную карьеру, Андрей Пятов не стал исключением.

Футболисты "Шахтера" и "Динамо" получили разрешение выехать за границу и они проведут серию благотворительных матчей против европейских клубов в поддержку Украины.

"Динамо" сыграет свой матч 12 апреля против "Легии", а "Шахтер" 14 апреля встретится с другим польским клубом - "Лехией".

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