Дмитрий Ризнык стремится выступать за границей.

Вратарь полтавской "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрий Ризнык готов переехать в европейский чемпионат.

22-летний голкипер рассказал о своих целях в интервью для "ТРЕНДЕЦЬ".

- Слухи прошли, ничего сейчас нет. Я в "Ворскле", и меня все устраивает. Зачем мне распыляться туда, куда не надо, - сказал Дмитрий.

- Даже середняк Бельгии лучше топ-клуба Украины?

- Да, для меня - да. Это будет развитие. В Европе надо зацепиться за свое место в основе, - добавил Ризнык.

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов также прокомментировал прогресс Ризныка.

"Я с ним разговаривал, он за границу очень хочет. Но есть еще контракт. Думаю, добьет и... Как бы там ни было, команда его поблагодарит - в долгий путь и счастья пожелаем. Полгода назад предлагали хорошие деньги - мне звонил из "Шахтера" Палкин, спрашивал. У нас есть президент, который решает, а мы туда не лезем. Просто не хочется, чтобы футболист шел бесплатно, если есть предложения", - сказал Максимов.

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Дмитрий Ризнык: карьера

Ризнык был чемпионом мира-2019 в составе сборной Украины U-20. За национальную сборную Дмитрий имеет 1 матч - он дебютировал в товарищеской игре против Болгарии (1:1) в ноябре текущего года.

Ризнык является воспитанником "Ворсклы" и выступает за первую команду полтавчан с 2016 года. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Автор: Артем Будрин