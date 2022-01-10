"Аякс" хочет усилить позицию голкипера.

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может стать футболистом "Аякса".

Об этом сообщает Fichajes.

Амстердамский клуб рассматривает Лунина как замену Андре Онана, который покинет чемпионов Нидерландов следующим летом. "Аякс" изучает возможность взять Лунина в аренду у "сливочных" на один или два сезона.

Также "Аякс" присматривается к 27-летнему вратарю "Бенфики" и сборной Греции Одиссеасу Влаходимосу.

Напомним, что недавно Андрей помог "Реалу" пройти в 1/8 финала Кубка Испании. Раньше к Лунину проявлял интерес действующий чемпион Франции.

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