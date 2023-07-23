Леон Маршан более чем на секунду улучшил самый старый мировой рекорд в мужском плавании.

Французскому пловцу Леону Маршану покорилось выдающееся достижение.

21-летний спортсмен побил старый мировой рекорд по плаванию, который принадлежал легендарному американцу Майклу Фелпсу.

На чемпионате мира в японской Фукуоке Леон Маршан стал победителем в заплыве на 400 метров, показав время - 4:02,50. Что является новым мировым рекордом.

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Предыдущий рекорд (4 минуты 3,84 секунды) был установлен 23-кратным олимпийским чемпионом Майклом Фелпсом на Олимпиаде-2008 в Пекине и являлся самым старым личным мировым рекордом в мужском плавании.

Кроме того, 400-метровка комплексом была последним непобитым личным рекордом Фелпса в индивидуальных дисциплинах на длинной воде (в 50-метровом бассейне).

Примечательно, что 21-летнего Леона Маршана сейчас тренирует Боб Боуман, который ранее был тренером Майкла Фелпса.

Добавим, что второе место на чемпионате мира в японской Фукуоке занял представитель США Карсон Форстер (4:06,56), третьим финишировал японский пловец Дайя Сэто (4:09,41).

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта стартовал 14 июля и продлится до 30 числа этого же месяца.

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