"Наполи" стал чемпионом за пять матчей до конца сезона.

"Наполи" досрочно завоевал чемпионский титул итальянской Серии А за пять туров до завершения сезона.

В четверг, 4 мая, состоялся поединок 33-го тура Серии А, в котором "Наполи" на выезде играл против "Удинезе". Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

На 13-й минуте полузащитник Санди Ловрич вывел "Удинезе" вперед, но на 52-й минуте нападающий "Наполи" Виктор Осимхен сравнял счет.

Видео дня

"Удинезе" - "Наполи" - 1:1

Голы: Ловрич, 13 - Осимхен, 52

Обзор матча:

Благодаря этой ничьей "Наполи" набрал 80 очков по итогам 33 туров. Команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя, "Лацио", на 16 очков за пять матчей до конца сезона.

Стоит отметить, что "Наполи" стал чемпионом Италии впервые за последние 33 года. В предыдущий раз неаполитанцы выигрывали титул в сезоне-1989/1990 еще с легендарным Диего Марадоной в составе. Первый титул чемпионов Италии "партенопейцы" завоевали в сезоне-1986/1987.

Добавим, что с 1990 года до текущего сезона "Наполи" завоевал четыре трофея (три Кубка Италии и один Суперкубок страны).

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