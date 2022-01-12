"Фулхэм" нанес унизительное поражение "Редингу".

Во вторник, 11 января, в рамках 25-го тура Чемпионшипа "Фулхэм" в гостях играл против "Рединга".

Игра в Рединге на стадионе "Мадейски" завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей. По дублю оформили Харри Уилсон и Александар Митрович, по одному голу забили Кенни Тете, Нескен Кебано и Тосин Адарабиойо.

"Рединг" - "Фулхэм" - 0:7

Голы: Уилсон, 13, 60, Митрович, 45+2 пен, 89, Тете, 68, Кебано, 70, Адарабиойо, 75

"Рединг": Саутвуд, Бристоу, Данн, Холмс, Тетек, Дринкуотер, Лорент, Хойлетт, Свифт, Деле-Баширу, Кэрролл

"Фулхэм": Родак, Робинсон, Рим, Адарабиойо, Тете, Рид, Кэрни, Кебано, Карвалью, Уилсон, Митрович

Предупреждение: Дринкуотер, 41

Обзор матча:

Для "Фулхэма" это вторая гостевая победа со счетом 7:0 в текущем сезоне.

Ранее лондонцы не оставили мокрого места от "Блэкберна". Последний раз профессиональный футбол Англии видел такую результативность в сезоне 1895/96 – тогда соперников на чужом поле крушил "Ливерпуль".

Читайте такжеИбрагимович пишет историю: гол легендарного шведа помог Милану добыть разгромную победу (видео)Добавим, что "Фулхэм" занимает в турнирной таблице Чемпионшипа второе место, отставая от лидирующего "Борнмута" на одно очко, но при этом имея одну игру в запасе. "Рединг" занимает 21-е место из 24 возможных.

Вас также могут заинтересовать новости: