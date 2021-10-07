Екатерина Монзуль будет работать на поединке квалификации ЧМ-2022.

Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль будет работать на матче отбора ЧМ-2022 с участием Андорры и Англии.

Об этом сообщает Sky Sports.

Ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, которые будут линейными рефери. Арбитром на системе VAR будет Стефани Фраппар из Франции.

Отметим, что впервые в истории женщина будет судить матч национальной мужской сборной Англии.

Противостояние Андорры с Англией состоится 11 октября в 21:00 по киевскому времени.

Екатерина Монзуль: достижения

В ноябре прошлого года Монзуль, которая судит матчи УПЛ, впервые работала на матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.

В декабре 2020 года Монзуль впервые судила матч мужского еврокубка - она работала на игре Лиги Европы "Гент" - "Слован". Ей помогали Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.

Высшей ступенькой карьеры Монзуль в женском футболе стала работа на финале чемпионата мира-2015 в Канаде между сборными США и Японии.

По итогам десятилетия Монзуль вошла в тройку лучших женских арбитров мира

Автор: Артем Будрин