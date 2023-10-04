ЧМ-2030 пройдет в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Португалии и Испании.

В среду, 4 октября, состоялось заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА), на котором было принято решение, что ЧМ-2023 по футболу пройдет в Марокко, Португалии и Испании.

Кроме того, в честь столетия турнира свои первые матчи сборные Уругвая, Аргентины и Парагвая проведут дома, ведь именно Южная Америка была первой хозяйкой чемпионата мира.

Все 6 стран получат автоматический пропуск на турнир, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Таким образом, впервые в истории ЧМ пройдет на трех континентах и в шести странах. Большинство матчей будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии. Матч открытия состоится в Уругвае, в нем сыграет местная национальная команда.

Финал чемпионата мира запланирован на стадионе "Сантьяго Бернабеу" - домашней арене мадридского "Реала".

Также сообщается, что ЧМ-2034 должен состояться в Азии или Океании.

Отметим, что в 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он состоялся в Уругвае. Тогда сборная Уругвая стала победительницей турнира, а сборная Аргентины играла в финале.

Напомним, Украина также претендовала на проведение ЧМ-2030 и подавала заявку вместе с Португалией и Испанией. Но в определенный момент европейские партнеры решили, что Марокко будет более удобным вариантом для совместного проведения чемпионата мира.

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