Виктор Цыганков является одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Жироны".

Полузащитник национальной сборной Украины Виктор Цыганков, который в зимнее трансферное окно перебрался из "Динамо" в "Жирону", получил солидный оклад в испанском клубе.

Как сообщает издание Capology, украинский вингер в Испании зарабатывает 44 тысячи евро в неделю, то есть 2,3 миллиона евро в год.

Источник отмечает, что Цыганков входит в тройку самых высокооплачиваемых футболистов "Жироны".

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Больше украинца в каталонском клубе зарабатывают Давид Лопес (3,6 миллиона евро в год) и Ориоль Ромеу (3 миллиона евро в год).

Добавим, что в киевском "Динамо" 25-летний вингер, по информации СМИ, зарабатывал два миллиона евро в год.

Напомним, в январе за трансфер Виктора Цыганкова "Жирона" заплатила "Динамо" порядка 5 миллионов евро, при этом киевский клуб также получит 50% от следующей продажи футболиста.

Украинский вингер подписал с "Жироной" контракт до конца июня 2027 года.

В составе испанского клуба Виктор Цыганков сыграл 8 матчей, в которых отличился 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами.

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