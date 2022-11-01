Аннеки Моленар встречается с Маттейсом Де Лигтом.

Модель Аннеки Моленар, которая является возлюбленной футболиста мюнхенской "Баварии" и сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта, выложила пикантную фотографию в Instagram, где имеет 456 тысяч подписчиков.

На откровенном снимке девушка снята полностью обнаженной и лежащей в постели.

23-летний Де Лигт был капитаном "Аякса" в сезоне 2018/19, когда амстердамский клуб дошел до полуфинала ЛЧ. С 2019 по 2022 нидерландец выступал за "Ювентус". Летом 2022 года Де Лигта купила "Бавария" за 67 миллионов евро.

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