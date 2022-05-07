Он сообщил, что в его доме в Ирпене оккупанты жили 10 дней и оставили после себя три растяжки.

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о преступлении, которое совершили российские оккупанты в его доме в Ирпине.

Об этом он расказал в интервью в интервью YouTube-канала "Трендец".

"Они жили там ориентировочно 10 дней. Фактически дома находились в оккупации. Это ужасно. Пожалуй, это не так ужасно, как когда прилетает снаряд, но все равно", - поделился он.

Также Надеин сообщил, что в его доме во время боев находились два охранника.

"Они были расстреляны в затылок, фактически казнены как пленные. У меня дома произошло военное преступление. Это эмоционально очень сложно...", - сказал он.

Также Надеин отметил, что после ухода оккупантов в его доме обнаружилось три растяжки. "Одна – большой артиллерийский фугасный снаряд, прикрепленный к входной двери. И две гранаты РГД, одна была на генераторе. Когда он начинает работать, то вибрирует, а граната взрывается. Это только на мирных гражданских рассчитано", - сказал он.

Кроме того Надеин рассказал, что оккупанты оставили в его доме свою одежду, оружие, бронежилеты. "Часть верхней одежды исчезла, возможно, они выходили в ней. Самое ценное забрали, но, видимо, выходили на скорую руку, бежали с той территории", – рассказал Надеин.

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