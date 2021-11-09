Мудрик считает Роналду примером того, как стоит работать над собой.

Атакующий полузащитник молодежной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик признался, с кого из футболистов он берет пример в поддержке партнеров по команде и болельщиков.

Молодой талант "горняков" рассказал немного о себе и партнерах по команде в интервью Football Hub.

– С кого берешь пример?

– С Криштиану Роналду. Пример того, как нужно идти к своим целям, работать над собой и что из этого может получиться.

– Старшие товарищи по команде, как Степаненко, дают какие-то советы?

– Со всеми стараюсь общаться, потому что это опытные и сильные футболисты. Когда кто-то из старших подсказывает, стараюсь максимально к этому прислушаться. Понимаю, что в их словах есть подсказки, которые мне нужны.

Могут и напихать – это часть футбола. Нормально к этому отношусь, пиханина может быть и по делу: за бутсы или как нужно было сыграть.

– Кто самый большой шутник?

– Марлос, Кривцов, Алексей Шевченко. С ними всегда весело. Шутить над ними? Нужен подходящий момент, а не ляпнуть что попало.

– Что прочел неординарного из сообщений поддержки?

– Много пишут, поздравляют с голом или хорошей игрой. Это, конечно, приятно, но я стараюсь не зависеть от мнения людей. Если не реагировать на хорошее, то легче будет реагировать на плохое. Просто благодарен за поддержку, но продолжаем работать.

Читайте такжеГрандиозный скандал: в игре чемпионата Украины U-17 подрались дети и родители (видео)Напомним, Михаил Мудрик получил вызов в расположение молодежной сборной Украины на ноябрьский сбор, в рамках которого подопечные Руслана Ротаня сыграют два матча отбора Евро-2023 против Северной Македонии и Сербии.

Михаил Мудрик: карьера

20-летний Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В основном составе "Шахтера" он дебютировал в октябре 2018 года.

С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "горняков".

Михаил Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В этом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".

Автор: Владимир Медяник