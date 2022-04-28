Руслан Малиновский результативными действиями не отличился.

В среду, 27 апреля, в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" принимала на своем поле "Торино". Встреча проходила на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо и завершилась сверхрезультативной ничьей 4:4.

События в матче развивались стремительно. "Торино" открыл счет на 4-й минуте игры, но к 23-й минуте "Аталанта" вела со счетом 2:1. Затем туринцы забили три гола подряд и обеспечили себе комфортное преимущество (4:2). Однако бергамаски проявили характер и забили два мяча в концовке матча, сравняв счет. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью. Примечательно, что четыре гола в этом матче были забиты с пенальти, а еще один был автоголом.

"Аталанта" - "Торино" - 4:4

Голы: Муриель, 18, 84 пен, Де Рон, 23, Пашалич, 78 - Санабрия, 4, Лукич, 36 пен, 63 пен, Фройлер, 67 автогол

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино, Джимсити (Толой, 46), Скальвини (Демирал, 68), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер (Пашалич, 68), Пессина (Бога, 68), Сапата (Малиновский, 78), Муриэль

"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Бремер, Зима (Джиджи, 84), Айна, Прат (Сек, 85), Лукич, Риччи (Побега, 59), Пьяца (Брекало, 31), Санабрия (Пеллегри, 85)

Предупреждения: Фройлер (35), Лукич (52), Пашалич (69), Зима (83)

Обзор матча:

Отметим, что украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле лишь на 78-й минуте и не отметился результативными действиями. Ранее футболист травмировал колено в матче с "Вероной".

Чемпионат Италии: положение команд в турнирной таблице

Первое место в турнирной таблице занимает "Милан", у которого 74 набранных очка за 34 сыгранных матча. Вторая строчка за "Интером", в активе которого 72 набранных очка. На третьей позиции идет "Наполи" с 67 очками.

"Аталанта" имеет в своем активе 55 набарнных очка и идет на 8-й позиции. "Торино" с 44 баллами занимает 11-ю строчку.

В зоне вылета Серии А находятся: "Салернитана" (18-е место, 25 очков), "Дженоа" (19-е место, 25 очков), "Венеция" (20-е место, 22 очка).

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