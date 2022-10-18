Симоне Бранка получил красную карточку за откровенную грубость.

В рамках девятого тура Серии В, второго по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу, встречались "Читтаделла" и СПАЛ. Поединок закончился ничьей, но далеко не мировой и запомнился не зрелищностью, а чрезвычайной грубостью.

Так, на 90+6 минуте поединка капитан "Читтаделлы" Симоне Бранка умышленно наступил шипами на голову соперника, который лежал в этот момент на газоне.

Вероятно, игрока разозлил тот факт, что его команда не реализует большое количество голевых моментов, а оппонент отсиживается в обороне. По "версии" Бранки, соперник тянул время и симулировал.

Рефери поединка абсолютно заслуженно показал нарушителю красную карточку, однако на исход встречи это уже не повлияло.

Видео эпизода:

Стоит отметить, что "Читтаделла" доигрывала матч вдевятером. Первое удаление в составе хозяев произошло еще в первом тайме - две желтые карточки получил Андреа Дези.

Добавим, что обе команды идут внизу турнирной таблицы Серии В (13-14 место) и рискуют скорее вылететь в низший дивизион, чем завоевать путевку в Серию А.

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