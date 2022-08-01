Аргентинский футболист может получить пожизненную дисквалификацию за свой поступок.

В Аргентине поединок между командами аматорской лиги "Гарменсе" и "Депортиво Индепенденсия" в городе Трес-Арройос завершился громким скандалом.

Во втором тайме матча один из футболистов сфолил в центре поля и после свистка судьи выбил мяч за поле. 30-летняя женщина-арбитр Далма Кортади, судившая этот матч, справедливо показала желтую карточку игроку "Гарменсе" Кристиану Тироне, за удар мяча после свистка.

В результате этого возникла словестная перепалка на поле, которая переросла в небольшую потасовку. Получивший желтую карточку Тироне, начал словестно оскорблять судью и та показала ему красную карточку, удалив с поля.

Пока девушка записывала фамилию футболиста в блокноте, тот подло подбежал сзади к рефери и ударил ее кулаком по голове.

Видео эпизода:

— César Luis Merlo (@CLMerlo) July 31, 2022

Потрясенная Далма Кортади, к счастью, поднялась на ноги через несколько секунд после удара. На поле тут же выбежали представители полиции и задержали неадекватного футболиста.

Матч был приостановлен, а девушку-арбитра доставили в больницу. После осмотра ее отпустили.

Как сообщает DailyMail, неадекватному игроку "Гарменсе" светит не только длительная спортивная дисквалификация, но и проблемы с законом.

Далма Кортади после нападения заявила, что намерена выдвинуть обвинения в адрес 34-летнего футболиста.

"Я немного ошеломлена после того, что произошло, но в остальном все в порядке, и я получаю поддержку коллег и семьи. Врачи сказали мне отдыхать.

Я все еще не могу смириться с тем, что произошло. Все, чего я хочу, это восстановить справедливость.

Пол и было ли это сделано мужчиной или женщиной, здесь не имеет значения. Важно то, что такого уровня агрессии нет ни в футболе, ни где-либо еще.

Таким людям, как этот человек, не место в футболе", - сказала Кортади.

Отмечается, что местными футбольными властями обсуждается вариант с пожизненным отстранением игрока, за его неадекватное поведение. Этот вариант обсуждался, как наиболее вероятная возможность.

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