Вавассори занимался эвакуацией людей из Мариуполя и попал под огонь рашистов.

Итальянский вратарь Иван Лука Вавассори в составе добровольческого легиона иностранцев воевал на стороне Украины и помогал остановить агрессию российских захватчиков.

Недавно Иван занимался эвакуацией людей из Мариуполя и попал под огонь рашистов. Футболист длительное время не выходил на связь, а потом выяснилось, что он получил ранение. Вавассори выжил и решил вернуться в Италию.

"С меня довольно. Пора возвращаться, я не готов идти дальше. Считаю, сделал все возможное, чтобы помочь, отдал украинскому народу долю своего времени и жизни. Но теперь возвращаюсь туда, где счастлив. Многое изменилось с тех пор, как я уехал. Впрочем, я уверен, что с помощью Бога достигну своих целей", - напечатал текст Иван у себя в Instagram-сториз.

Вавассори родился в России, но в детстве был усыновлен итальянской семьей. Он играл за малоизвестные клубы из Италии, такие как "Альчоне", "Леньяно", "Про Патрия".

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