Валерий Пересоляк уверяет, что "Минай" продолжит играть в УПЛ.

Владелец клуба украинской Премьер лиги "Минай" Валерий Пересоляк прокомментировал появившеюся информацию о том, что он принял решение прекратить финансирование команды.

По словам Пересоляка, руководство команды выполняет все финансовые обязательства перед своимифутболистами и в клубе нет никаких задолженностей. Бизнесмен также отметил, что "Минай" не намерен прекращать свое существование и продолжит выступления в УПЛ.

"Зарплата должна была быть после победы над "Мариуполем", но ведь победы не было, поэтому… Шутка, конечно. Мы понимаем, что у нас есть обязательства перед футболистами, работниками клуба. Мы их выполняли и будем выполнять. Эта информация, которая была в СМИ – чушь.

Читайте такжеЖена футболиста сборной Украины назвала сумму, которую должен зарабатывать ее мужчинаК сожалению, тиражируются необоснованная и непроверенная информация.

Есть ли у нас задолженность? Есть – мы должны хорошие результаты нашим болельщикам. Вот и все. Читал даже, что "Минай" прекращает свое существование. Это все ложь. ФК "Минай" был и будет", - приводит слова Пересоляка официальный сайт ФК "Минай".

"Минай": резульаты в сезоне УПЛ

После 14-го тура УПЛ "Минай" занимает в турнирной таблице чемпионата 15-е место с 8 набранными очками. Клуб рискует потерять прописку в высшем дивизионе.

В рамках 14-го тура УПЛ "Минай" проиграл в родных стенах "Мариуполю" (0:2).

В следующем туре украинского первенства "Минай" сыграет на своем поле против "Ингульца". Матч запланирован на 21 ноября.

Автор: Владимир Медяник