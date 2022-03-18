Геннадий Орбу рассказал об ужасах, которые он видел в блокадном Мариуполе.

Известный в прошлом футболист донецкого "Шахтера" Геннадий Орбу, который работает в академии ФК "Мариуполь", рассказал, как смог вырваться из блокадного города.

Орбу признался, что провел в Мариуполе 21 день войны. Эвакуироваться ему удалось случайным образом.

"Только вчера вырвался из Мариуполя и заехал на безопасную территорию. Слава Богу, что жив и здоров вместе с семьей. 21 день войны я был в Мариуполе. Когда начались обстрелы Мариуполя, мы сидели в подвале многоквартирного дома. Нас там было около двухсот человек. В общем, не было никаких коммуникаций: ни света, ни воды, ни газа, главной задачей было прокормить детей и жену.

Все люди сплотились и помогали друг другу, делились чем было. Когда уже отключили газ, еду готовили на костре. В основном крупы, картофель. Мяса не было. Стояли по пять часов в очереди под гранатометами, чтобы набрать хотя бы две баклажки питьевой воды.

Видел тела убитых мирных граждан, просто лежавших на улице. Мы старались меньше выходить из подвала, только когда нужно было что-то искать.

С эвакуацией все произошло спонтанно. Связи не было, новостей мы не знали, где и когда открывают зеленые коридоры. Друзья помогли нам с машинами, и мы утром на свой страх и риск решили ехать сами. Шла колонна, примерно сто гражданских машин, мы к ним присоединились и уехали. Все, что я с собой взял – это пара спортивных костюмов, кроссовки и документы", – рассказал Орбу в интервью изданию FanDay.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: