В субботу, 6 мая, состоялся поединок 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Вердер" принимал "Баварию".
Игра прошла на стадионе "Везерштадион" в Бремене и завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 2:1.
В первом тайме команды имели несколько хороших моментов, но реализовать их не смогли.
Счет в игре был открыт во второй половине встречи - на 62-й минуте забил вингер "Баварии" Серж Гнабри. Спустя 11 минут Лерой Сане удвоил преимущество мюнхенцев.
На 87-й минуте "Вердеру" удалось отыграть один мяч. Гол фантастическим ударом с дальней дистанции забил Никлас Шмидт.
"Вердер" - "Бавария" - 1:2
Голы: Шмидт, 87 - Гнабри, 62, Сане, 73
"Вердер": Павленка, Пипер (Велькович, 55), Штарк, Фридль, Вайзер, Гросс (Груев, 77), Юнг (Бьюкенен, 77), Биттенкур (Шмидт, 82), Стаге, Шмид, Дукш (Филипп, 77)
"Бавария": Зоммер, Мазрауи, Павар, Де Лигт, Канселу, Киммих, Гравенберх (Мюллер, 64), Коман (Сане, 64), Гнабри, Мусиала, Мане (Сарр, 88)
Предупреждения: Пипер, Фридль - Канселу
Обзор матча:
Стоит отметить, что в первом круге чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Вердер" со счетом 6:1.
"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги с 65 баллами в активе. Отрыв от "Боруссии" Дортмунд составляет четыре очка, но у "шмелей" есть еще одна игра в запасе. "Вердер" находится на 12-м месте с 35 очками.
В следующем туре "Бавария" сыграет дома с "Шальке", а "Вердер" отправится в гости к "Лейпцигу".