"Бавария" оторвалась на четыре очка от "Боруссии" Д в турнирной таблице.

В субботу, 6 мая, состоялся поединок 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Вердер" принимал "Баварию".

Игра прошла на стадионе "Везерштадион" в Бремене и завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 2:1.

В первом тайме команды имели несколько хороших моментов, но реализовать их не смогли.

Счет в игре был открыт во второй половине встречи - на 62-й минуте забил вингер "Баварии" Серж Гнабри. Спустя 11 минут Лерой Сане удвоил преимущество мюнхенцев.

На 87-й минуте "Вердеру" удалось отыграть один мяч. Гол фантастическим ударом с дальней дистанции забил Никлас Шмидт.

"Вердер" - "Бавария" - 1:2

Голы: Шмидт, 87 - Гнабри, 62, Сане, 73

"Вердер": Павленка, Пипер (Велькович, 55), Штарк, Фридль, Вайзер, Гросс (Груев, 77), Юнг (Бьюкенен, 77), Биттенкур (Шмидт, 82), Стаге, Шмид, Дукш (Филипп, 77)

"Бавария": Зоммер, Мазрауи, Павар, Де Лигт, Канселу, Киммих, Гравенберх (Мюллер, 64), Коман (Сане, 64), Гнабри, Мусиала, Мане (Сарр, 88)

Предупреждения: Пипер, Фридль - Канселу

Обзор матча:

Стоит отметить, что в первом круге чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Вердер" со счетом 6:1.

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги с 65 баллами в активе. Отрыв от "Боруссии" Дортмунд составляет четыре очка, но у "шмелей" есть еще одна игра в запасе. "Вердер" находится на 12-м месте с 35 очками.

В следующем туре "Бавария" сыграет дома с "Шальке", а "Вердер" отправится в гости к "Лейпцигу".

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