Вениамин Мандрыкин был парализован и умер в результате инфаркта.

В возрасте 41 года от инфаркта скончался бывший вратарь сборной России, а также ЦСКА, "Ростова", "Алании" и брянского "Динамо" Вениамин Мандрыкин.

С 2010 года он был прикован к постели. Мандрыкин стал парализованным в результате ДТП. Осенью 2010 года он на своем авто Porsche Cayenne убегал от полиции, врезался в дерево и стал жертвой собственной халатности. Мандрыкин повредил себе спинной мозг и стал инвалидом.

Мандрыкин публично заявлял, что он поддерживает политику Владимира Путина, а также одобряет действия российской армии.

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"Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Смысла в этих санкциях от Евросоюза никакого. Последний раз я был в Украине в 2003 году, когда там все было нормально. Связей у меня в Украине не было. Лекарство? Но даже если бы чего-то не хватало, мне было бы все равно. Я со страной поддерживаю наших воинов и армию. Мне на санкции наплевать", - говорил Мандрыкин в апреле 2023 года.

Мандрыкин трижды был чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок России и трижды выигрывал Суперкубок России. В его активе также победа в Кубке УЕФА в сезоне 2004/05.

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