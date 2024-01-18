Роман Яремчук появился на поле во втором тайме, но отличиться не смог.

В среду, 17 января, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором "Валенсия" принимала "Сельту".

Игра проходила на стадионе "Месталья" и завершилась победой гостей.

Счет в игре был открыт на 13-й минуте - отличился полузащитник "Сельты" Лукас де ла Торре. На 18-й минуте Анастасиос Дувикас реализовал пенальти и упрочил преимущество гостей. На 29-й минуте Хосе Луис Гайя отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 80-й минуте Дувикас поставил точку в игре, забив гол головой после передачи Лукаса де ла Торре.

"Валенсия" - "Сельта" - 1:3

Голы: Пепелу, 29 (с пенальти) - де ла Торре, 13, Дувикас, 18, 80

"Валенсия": Доменек, Коррея, Паулиста, Гасеровский, Васкес (Гильямон, 63), Фран Перес (Гайя, 63), Пепелу, Герра (Яремчук, 76), Диего Лопес (Оторби, 82), Дуро, Альберто Мари

"Сельта": Вильяр, Васкес (Ману Санчес, 63), Старфельт, Домингес, Ристич (Мингеса, 63), Бельтран (Тапиа, 78), Сотело, Мигель Родригес, Сведберг, де ла Торре, Дувикас

Предупреждения: Васкес, 48, Сведберг, 69

Обзор матча:

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук начал эту игру на скамейке запасных и появился на поле на 76-й минуте. Помочь отыграться своей команде он не смог. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,8 балла.

Свой следующий поединок "Валенсия" сыграет 20 января. В рамках 21-го тура чемпионата Испании "летучие мыши" встретятся с "Атлетиком" Бильбао.

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