Игорь Цимбалистый выступал за две профессиональные команды.

Украинский футболист Игорь Цимбалистый погиб в результате полученных травм в ДТП, которое произошло 19 июля в городе Бурштын в Ивано-Франковской области.

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области в Facebook, авария произошла около 6:15 утра - на дороге столкнулись легковое авто и грузовик.

Полицейские установили, что 36-летний местный житель, который был за рулем автомобиля Renault, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Tata.

В результате аварии водитель Renault погиб на месте, а три пассажира были доставлены в больницу с телесными повреждениями. Как сообщает "Галка", одним из пассажиров оказался Цимбалистый, который умер в больнице, не приходя в сознание.

27-летний водитель грузовика и его пассажир получили незначительные телесные повреждения. Также установлено, что водитель был трезвым.

Игорь Цимбалистый: чем он известен

31-летний Цимбалистый играл на позиции нападающего.

Он хорошо известен по выступлениям в областных футбольных и футзальных турнирах.

На профессиональном уровне Цимбалистый выступал за "Энергетик" (Бурштын) и "Еднисть" (Плиски).

Его последняя команда - "Прикарпатье-Тепловик" из Ивано-Франковска.

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Автор: Антон Дударь