Знаменитый тренер умер в Загребе после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Бывший главный тренер национальной сборной Хорватии Мирослав Блажевич умер в возрасте 87 лет.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS). Специалист ушел из жизни за два дня до своего 88-летия.

"Легендарный Мирослав "Чиро" Блажевич умер в Загребе после продолжительной и тяжелой болезни. Пусть любимый Чиро с миром покоится в хорватских землях, а мы выражаем глубочайшие соболезнования самым близким от имени всей футбольной семьи, которая сегодня потеряла "тренера всех тренеров", - написала HNS.

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На новость о смерти Мирослава Блажевича также отреагировали и в УЕФА.

"Великий Мирослав "Чиро" Блажевич умер в возрасте 87 лет. Отец современного хорватского футбола и один из лучших тренеров в этой игре, Блажевич сделал чрезвычайно успешную карьеру, также возглавлял команды Боснии и Герцеговины и Швейцарии. Его будет очень не хватать", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Причина смерти хорватского специалиста - рак простаты. Этот диагноз ему поставили еще в 2011 году. В 2012 году Блажевичу сделали операцию по удалению меланомы. Однако в сентябре 2019 года эта болезнь, к сожалению, снова настигла тренера.

Блажевич, известный по прозвищу Чиро, вошел в историю как тренер, который со сборной Хорватии занял третье место на чемпионате мира 1998 года по футболу и вывел в четвертьфинал Евро-1996.

За время тренерской карьеры Блажевич возглавлял также национальные команды Ирана, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, молодежную сборную Китая, работал в клубах в Хорватии, Греции, Франции, Боснии, Китае, Словении, Иране.

С загребским "Динамо" в 1982 году он взял первое золото чемпионата Югославии за 24 года.

Последним клубом, в котором работал легендарный наставник, был "Задар". Пост главного тренера этой хорватской команды он покинул в 2015 году.

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