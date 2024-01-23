Бывший нападающий "Кальяри" и сборной Италии умер 22 января в возрасте 79 лет.

22 января в возрасте 79 лет скончался легендраный нападающий "Кальяри" и лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива.

Трагичную новость сообщило издание Gazzetta dello Sport.

По информации итальянской прессы, 21 января Рива был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.

Видео дня

Сообщалось, что в понедельник Луиджи стало лучше, его готовили к операции на сердце. Однако к вечеру пришли плохие новости - Рива скончался, хотя еще по состоянию на 19:00 он не был в критическом состоянии.

"Я потерял замечательного друга, мы прожили долгую совместную жизнь. От армии до многих воспоминаний в сборной. Бесконечно скорблю, я очень расстроен, я не могу говорить", - сказал Дино Дзофф.

Луиджи Рива всю свою карьеру играл за "Кальяри". За эту команду он выступал на протяжении 19 сезонов. Травмы заставили футболиста завершить карьеру в 1976 году.

В составе "Кальяри" Рива забил 164 гола в 315 матчах. Он трижды был лучшим бомбардиром Серии А.

В сезоне 1969/70 Джиджи привел "Кальяри" к чемпионскому титулу Серии А. В 1968 году Рива выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии.

До сих пор Луиджи Рива является лучшим бомбардиром в истории сборной Италии. На его счету 35 голов в 62 матчах.