Модест Мбами умер в результате сердечного приступа.

Бывший футболист ПСЖ и олимпийский чемпион в составе сборной Камеруна Модест Мбами скончался в возрасте 40 лет.

Трагическую новость сообщила пресс-служба парижского клуба.

"ПСЖ с глубокой грустью узнал о кончине нашего бывшего игрока Модеста Мбами.

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Клуб выражает искренние соболезнования его семье и близким", - говорится в заявлении.

По информации СМИ, Модест Мбами умер в результате сердечного приступа.

Отметим, что в 2009 году Модест в составе "Марселя" играл против "Шахтера" в 1/4 финала Кубка УЕФА. Противостояние по сумме двух матчей завершилось победой украинского клуба. В том сезоне "горняки" выиграли этот турнир, одолев в финале "Вердер".

Модест Мбами: карьера и достижения

В составе ПСЖ Мбами выступал с 2003 по 2006 год. С парижской командой он дважды выигрывал Кубок Франции.

Также камерунец выступал за футбольные клубы "Седан", "Марсель", "Альмерия", "Чанчунь Ятай", "Гавр" и "Далянь Аэрбин".

В 2000 году вместе со сборной Камеруна футболист завоевал золото на Олимпийских играх в Сиднее, а в 2003 году серебряную медаль Кубка конфедераций.

Спортивную карьеру Мбами завершил в 2015 году.

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