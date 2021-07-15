В Украине утвержден новый временный медицинский протокол по проведению футбольных матчей в рамках УПЛ, ПФЛ и женских соревнований.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
Согласно новому протоколу, было увеличено количество зрителей, которые могут быть допущены на стадион.
Теперь футбольные арены могут быть заполнены на две трети (67%) от общей вместимости.
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Данные ограничения действуют для регионов с зеленой, желтой и оранжевой зонами карантина. В красных зонах проведение матчей с болельщиками на трибунах запрещено.
Ранее с 15 марта в Украине разрешалось заполнять стадионы на 50%.
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