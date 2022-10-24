Голы Антуана Гризманна принесли "Атлетико" три очка в матче с "Бетисом".

В воскресенье, 23 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Бетис" принимал мадридский "Атлетико".

Встреча проходила на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В первой половине встречи команды не смогли поразить ворота друг друга. Во втором тайме "матрасники" вышли вперед благодаря фантастическому голу Антуана Гризманна. Французский нападающий исполнил "сухой лист" - гол прямым ударом с углового. В свое время это было фишкой форварда "Динамо" Валерия Лобановского.

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На 71-й минуте Гризманн забил свой второй мяч в этой встрече и укрепил преимущество мадридской команды. На 84-й минуте хозяева сократили отставание в счете - гол забил Набиль Фекир.

В оставшееся время футболисты "Бетиса" не смогли спасти встречу. Матч закончился победой мадридского клуба.

"Бетис" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Фекир, 84 - Гризманн, 54, 71

"Бетис": Силва, Сабали (Гарсия, 76), Песселья, Луис Фелипе (Руис, 20), Морено, Родригес, Гуардадо (Фекир, 75), Луис Энрике (Крус, 65), Карвалью, Родри (Хоакин, 65), Иглесиас

"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилдо, Корреа (Феликс, 76), Кондогбия, Витсель, Сауль (Де Пауль, 86), Гризманн (Карраско, 76), Мората (Кунья, 59)

Предупреждения: Родригес, Силва - Молина, Мората, Кондогбия

Обзор матча:

После этой игры "Атлетико" набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Бетис", у которого 20 очков, остался на пятой строчке.

В следующем туре "Атлетико" на выезде сыграет против "Кадиса", а "Бетис" померяется силами с "Реалом Сосьедад".

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