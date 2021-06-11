В частности, граждане Украины при въезде в Румынию должны продемонстрировать билеты на матчи "желто-синих" в Бухаресте.

Посольство разъяснило условия въезда украинских футбольных болельщиков в Румынию с целью просмотра матчей сборной Украины на "Национальном стадионе" Бухареста в рамках футбольного турнира Евро-2020.

Об этом говорится в обновленной информации посольства Украины в Бухаресте относительно порядка въезда в Румынию в рамках Евро-2020.

В частности, Министерство иностранных дел Румынии и Генеральный инспекторат пограничной полиции Румынии предоставили дополнительные разъяснения относительно актуального порядка въезда на территорию Румынии иностранных граждан из стран, не являющихся членами Европейского Союза, в контексте проведения футбольных матчей Евро-2020, которые будут проходить в Бухаресте.

Отмечается, что, согласно решению правительства Румынии от 27 мая, начиная с 1 июня, разрешение на въезд на территорию Румынии граждан третьих государств больше не обусловлено ограничениями, установленными ранее для предотвращения распространения COVID-19.

В контексте снятия временных ограничений на несущественные поездки в Румынию въезд в страну граждан третьих государств будет осуществляться с соблюдением условий, предусмотренных ст. 6 абзаца 1 Регламента ЕС 2016/399 Европейского парламента и Совета ЕС от 9 марта 2016 года Кодекса ЕС относительно режима пересечения границ лицами (Шенгенский Кодекс о границах).

"В соответствии с положениями Регламента ЕС 1806/2018, устанавливающего перечень третьих стран, граждане которых должны иметь визу для пересечения внешних границ, и перечень третьих стран, граждане которых освобождаются от этого обязательства с внесенными изменениями и дополнениями, граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, освобождаются от требования иметь краткосрочную визу для поездок в страны-члены ЕС и, соответственно, в Румынию, на срок, не превышающий 90 дней на протяжении любого периода в 180 дней, что предусматривает учет каждого дня пребывания в течение последнего периода в 180 дней", - говорится в сообщении.

"В отношении граждан, которые прибыли в Румынию для участия в футбольных матчах в рамках финального турнира чемпионата Европы по футболу Евро-2020 и доказали это, предоставив распечатанные билеты или в электронной форме, применяются положения пункта 1, в том значении, что исключения из карантинных мер применяются согласно классификации стран/территорий, из которых они прибыли, в соответствии с уровнем эпидемиологического риска и учитывая то, что Украина включена в зеленую зону в перечне стран/территорий в соответствии с кумулятивным уровнем заболеваемости, утвержденном решением Национального комитета по чрезвычайным ситуациям № 37 от 04.06.2021 г", - сообщается в решении.

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Также указано:

"Граждане Украины, прибывающие в Румынию с целью участия в футбольных матчах в рамках финального турнира чемпионата Европы по футболу Евро-2020 и доказывающие это, представляя билеты в распечатанном формате или в электронном виде, освобождаются от пребывания на карантине в течение 14 дней".

Вместе с тем, рассмотрение каждого случая и принятие соответствующего решения осуществляется румынской стороной в момент пребывания в пункте пересечения государственной границы Румынии на основе предоставленных документов.

Посольством Украины в Румынии продолжается работа с компетентными органами Румынии для обеспечения соответствующих условий въезда и пребывания на территории Румынии граждан Украины.

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Автор: Виталий Саенко