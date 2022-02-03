Трудно понять, как мяч оказался в воротах.

В рамках 11-го тура 3-го раунда отбора к чемпионату мира-2022 в зоне КОНКАКАФ состоялся матч между Канадой и Сальвадором.

Канада уверенно одержала победу со счетом 2:0, но самым удивительным во время поединка оказалось первое взятие ворот. На 66-й минуте нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид прострелил на своего партнера Атибу Хатчинсона.

Мяч задел защитника сальвадорской команды, затем срикошетил от вратаря Сальвадора в сторону Хатчинсона, который лежал на газоне. Далее мяч от лежащего Атибы чудом влетел в ворота.

Отметим, что Канада лидирует в отборе на ЧМ-2022, опережая своих главных конкурентов США и Мексику на 4 очка. Канадцы близки к тому, чтобы поехать на мундиаль в Катар.

Видео момента с голом на тайм-коде 00:20.

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