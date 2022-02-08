21-летний футболист может претендовать на премию лучшего гола года.

В игре чемпионата штата Пернамбуку между "Атлетико Салгейро" и "Сете де Сетембро" был забит фантастический гол ударом со своей половины поля, который привлек внимание болельщиков со всего мира.

21-летний защитник клуба "Салгейру" Лукао поразил ворота соперников из "Сете де Сетембру" ударом с лета со своей половины поля, и этот умопомрачительный гол имеет все основания претендовать на премию Пушкаша, вручаемую ФИФА автору лучшего гола в году.

Отметим, что до ворот было не менее 70 метров. Голкипер явно не ожидал такого, потому откровенно проспал. Правда, шедевр оказался случайным - заметно, что Лукао просто выбивал мяч подальше, ведь до перерыва оставались считанные секунды.

Видео гола:

— Planet Football (@planetfutebol) February 7, 2022

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу "Атлетико Салгейро", занимающего 5 место в турнирной таблице (4 очка). "Сете де Сетембро" идет последним, проиграв все три матча с общей разницей 0:14.

Читайте такжеЧудо-гол украинского форварда принес Динамо очередную победу на сборах (видео)Напомним, премию Пушкаша за самый красивый гол 2021 года получил аргентинский полузащитник Эрик Ламела.

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