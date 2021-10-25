Сирил Нгонге (в центре) - автор гола / фото twitter.com/fcgroningen
Футболист "Гронингена" Сирил Нгонге забил эффектный гол в матче 10-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ.
На 20-й минуте матча 21-летний нападающий отличился так называемым "ударом скорпиона" - он нанес удар пяткой из-за спины. Голкипер был бессилен и не смог спасти свою команду.
Этот гол еще и помог "Гронингену" победить. Итоговый счет матча - 2:0.
Видео опубликовал телеканал "Футбол 3".
Бельгиец Нгонге проводит свой первый сезон в составе "Гронингена". Он забил за клуб уже пять голов в девяти матчах.