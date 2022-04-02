Витиньо и Карлос де Пена теперь будут играть в бразильской Серии А.

"Динамо" официально подтвердило трансфер своего вингера Карлоса де Пены в бразильский "Интернасьонал". Условия сделки не сообщаются.

30-летний уругваец выступал за "Динамо" с весны 2019 года. В "Интернасьонале" он станет партнером по команде экс-лидера "Шахтера" Тайсона.

"Если война начнется, я уеду и не вернусь. Моя безопасность и моей семьи превыше всего", - так говорил де Пена за неделю до вторжения России.

Также клуб себе нашел 23-летний бразилец Витиньо, вернувшийся в "Атлетико Паранаэнсе". Летом 2021 года он присоединился к "Динамо", провел за киевлян 13 матчей и отметился тремя голами. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года, но из-за войны он ушел в аренду в "Атлетико Паранаэнсе", где выступает экс-звезда сборной Украины Марлос.

Напомним, что "Динамо" покинули Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, которые будут играть в аренде соответственно за польские "Легию" и "Лех".

В бразильский "Коринтианс" перешли игроки "Шахтера" Жуниор Мораес и Майкон.

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