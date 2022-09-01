Андрей Русол сообщил, что в суде оспаривается право УПЛ на телевизионные права клубов.

1-го сентября состоялась пресс-конференция футбольных клубов "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря", "Рух" по ситуации вокруг трансляции домашних матчей этих клубов в рамках УПЛ.

Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник рассказал о двух постановлениях Печерского суда, которые запрещают штрафовать клубы за отказ от трансляций в рамках так называемого "единого пула". Мохник подчеркнул, что сегодня с этими постановлениями суда ознакомился Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Карательный орган УАФ после получения этих документов решил перенести рассмотрение решений относительно возможного финансового наказания клубов-отказников.

"Мы имеем два постановления Печерского суда. Более того, сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета по матчам первых туров, в которых клубы не допустили Сетанту для трансляции поединка. На столе членов КДК было решение Печерского суда – они его внимательно читали, они с ним ознакомлены. Во-первых, одним решением суд запретил Премьер-лиге, УАФ и Сетанте подавать жалобы на, как они трактуют, невыполнение клубами решения общего собрания. И вторым решением суд запретил УАФ применять штрафные и спортивные санкции до вынесения решения суда по существу. Все клубы ознакомлены", - заявил Сергей Мохник.

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Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол сообщил, что также оспаривается и право УПЛ на телевизионные права клубов:

"По сути поясню, что сказано в этих постановлениях. Я так понимаю, там также поднимается вопрос и оспаривается право УПЛ и УАФ на телевизионные права. И пока суд не решит, кому принадлежит права - клубам или организациям, которые руководят футбольным жизнью, - он запретил применять любые санкции в виде штрафов и снятия очков", - заявил Русол.