Патрис Эвра признался, что играл в командах, в которых были гомосексуалисты.

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Франции Патрис Эвра поделился своим мнением по поводу гомосексуализма в футболе.

Экс-защитник "красных дьяволов" признался, что играл в командах, в которых были геи.

"Если в мире футбола говоришь, что ты гей, все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые одноклубники сказали: "Это против моей религии. Если в этой раздевалке есть гомосексуал, он должен уйти".

Читайте такжеФантастический камбэк: Ювентус в ярком матче с семью голами обыграл Рому (видео)В тот момент я сказал: "Все заткнулись". Вы можете себе это представить? Я играл с футболистами, которые были гомосексуалами. Один за другим они признавались мне в этом, потому что боялись говорить об этом иначе.

В каждом клубе есть как минимум два игрока с гомосексуальной ориентацией. Но в футбольном мире, если ты это сказал, то все кончено", - приводит слова Эвра издание Marca.

Напомним, Патрис Эвра завершил карьеру в возрасте 38 лет. Он выступал за такие клубы, как "Ницца", "Монако", "Ювентус" и "Марсель". Последней командой в его карьере был английский "Вест Хэм", за который он сыграл пять матчей в сезоне 2017/18.

Патрис Эвра: достижения в карьере