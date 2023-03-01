Трагедия произошла вечером 28 февраля.

Бывший полузащитник испанского клуба "Альбасете" Пелайо Ново трагически погиб в 32 года.

Как сообщает издание Marca, трагедия произошла вечером 28 февраля между городами Овьедо и Сьерра. Экстренные службы прибыли на место происшествия, но не смогли спасти жизнь спортсмена.

Это не первый трагический случай, который приключился с Ново. В марте 2018 года во время разговора по телефону он упал с третьего этажа командного отеля в Уэске накануне матча в составе "Альбасете" против местного клуба.

Видео дня

Тогда Ново провел в больнице 51 день и из-за частичного паралича нижней части тела последние годы он передвигался на инвалидном кресле.

Стоит отметить, что после этого инцидента Пелайо не сдался и со временем начал серьезно заниматься теннисом на инвалидных колясках. В июне 2022 года Ново выступал на открытом чемпионате Великобритании.

Несколько месяцев назад Пелайо женился на своей подруге Исиаре, с которой еще раньше открыл салон для стрижки собак Dogs N'Roses.

Пелайо Ново начал профессиональную карьеру в "Овьедо". Он был известен по выступлениям за "Кордову", "Эльче", "Альбасете" и "Луго".

В "Альбасете" Ново играл вместе с бывшим нападающим "Днепра" и сборной Украины Романом Зозулей.

За свою карьеру в Испании Пелайо сыграл в общей сложности 208 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами.

Вас также могут заинтересовать новости: