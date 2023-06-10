В чемпионате Финляндии был забит уникальный гол.

В поединке 10-го тура чемпионата Финляндии по футболу между клубами СИК и ВПС был забит уникальный гол.

Игрок клуба СИК Терри Йегбе поразил ворота соперника прямым вбрасыванием из-за боковой линии.

На 2-й минуте матча футболисты СИКа заработали аут около чужой штрафной. 22-летний ганский защитник решил сделать сильный заброс к воротам и запустил мяч по высокой дуге. Вратарь клуба ВПС Теппо Марттинен не рассчитал траекторию полета мяча и, пытаясь сыграть на выходе в высоком прыжке, срезал его в собственные ворота.

Стоит отметить, что если бы голкипер ВПС не каснулся мяча и он залетел в ворота, то арбитр встречи, согласно футбольным правилам, не засчитал бы это взятие ворот и назначил бы свободный удар.

Добавим, что футболистам ВПС удалось сравнять счет в игре, однако уйти от поражения им не удалось. В компенсированное время хозяева поля забили второй гол и выиграли этот матч.

СИК - ВПС - 2:1

Голы: Марттинен, 2 (аг), Обиоха, 90+2 - Худд, 66

Видео гола:

За 10 матчей СИК набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Финляндии по футболу. ВПС с 6 баллами идет на последней строчке. На первой позиции идет КуПС, в активе которого 25 очков, однако сыграно 12 матчей.

Напомним, в период с 2018 по 2022 год за СИК играл экс-игрок сборной Украины Денис Олейник. Украинец сыграл за финский клуб 116 матчей, забил 29 голов и отдал 6 голевых передач. Летом 2022 года Олейник перешел в полтавскую "Ворсклу".

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