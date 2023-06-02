Александр Алиев разочарован игрой "Динамо" в нынешнем сезоне.

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился своим мнением о выступлениях "бело-синих" в нынешнем сезоне.

Алиев рассказал, что смотрел некторые матчи киевлян в этом сезоне, однако не получил никакого удовольствия от игры динамовцев.

"Я не знаю, что происходит внутри команды. Как болельщик, я скажу, что в тех матчах, которые я видел, никакого удовольствия от игры "Динамо" я не получил. Реально.

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Говорю, прежде всего, о тех матчах, которые я видел своими глазами, когда мог быть на стадионе. Смотрел и не узнавал команду, не мог поверить, что это "Динамо".

Понимаю, что много факторов: идет война, нет болельщиков, покинуло команду много легионеров, но.

Я понимаю Игоря Суркиса, когда после игры с "Ингульцом" он сказал, что нельзя так играть!

Он, как президент, делает все от себя зависящее, а они... Те футболисты, которые сейчас играют за "Динамо", должны понимать, что это за клуб. Какие игроки за него играли, какие достижения у "Динамо".

Многие молодые ребята, которые сейчас играют за "Динамо", должны понимать, куда они попали, честь какого клуба они отстаивают.

Молодым киевлянам наконец-то нужно понять, что детский футбол завершился! Настало время взрослого футбола. В этом чемпионате они выглядели слабо, а в Европе им вообще делать нечего", - приводит слова Алиева издание FanDay.

Напомним, после 29-ти туров "Динамо" занимает только четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины с 59 очками в активе. "Бело-синие" отстают от третьего место на 5 очков и не имеют математических шансов подняться выше. Таким образом, впервые с 2014 года киевляне остались вообще без каких-либо наград по итогам сезона УПЛ.

В заключительном туре УПЛ "Динамо" сыграет на выезде против "Металлиста 1925". Игра состоится 4 июня. Начало встречи - в 15:00 по киевскому времени.

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