Андрей Ярмоленко может продолжить свою карьеру в "Динамо".

Капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко принял решение вернуться в киевское "Динамо".

Об этом сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгюн в своем Твиттере.

Источник утверждает, что киевский клуб уже достиг договоренности с экс-нападающим лондонского "Вест Хэма". Детали возможной сделки пока неизвестны.

Ожидается, что официально о возвращении Ярмоленко в "Динамо" будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, в прошлом сезоне Андрей Ярмоленко провел 32 матча за "Вест Хэм", отличился тремя голами и одной результативной передачей. Покинул лондонский клуб как свободный агент.

Ранее в СМИ сообщалось, что лидер сборной Украины мог продолжить карьеру в Англии. Существовали также варианты с клубами испанской Примеры, чемпионата МЛС и Саудовской Аравии. Кроме того, предметный интерес к Ярмоленко проявлял турецкий "Бешикташ".

Андрей Ярмоленко: карьера и достижения