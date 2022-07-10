Капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко принял решение вернуться в киевское "Динамо".
Об этом сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгюн в своем Твиттере.
Источник утверждает, что киевский клуб уже достиг договоренности с экс-нападающим лондонского "Вест Хэма". Детали возможной сделки пока неизвестны.
Ожидается, что официально о возвращении Ярмоленко в "Динамо" будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, в прошлом сезоне Андрей Ярмоленко провел 32 матча за "Вест Хэм", отличился тремя голами и одной результативной передачей. Покинул лондонский клуб как свободный агент.
Ранее в СМИ сообщалось, что лидер сборной Украины мог продолжить карьеру в Англии. Существовали также варианты с клубами испанской Примеры, чемпионата МЛС и Саудовской Аравии. Кроме того, предметный интерес к Ярмоленко проявлял турецкий "Бешикташ".
Андрей Ярмоленко: карьера и достижения
- Ярмоленко делал свои первые шаги в футболе в Чернигове. В ДЮФЛ выступал за черниговскую "Юность". В возрасте 13 лет поступил в футбольную академию киевского "Динамо", но не выдержав конкуренции через год вернулся в Чернигов.
- Первым профессилональным клубом Андрея стала черниговская "Десна", в составе которой форвард сыграл 45 матчей в Первой лиге и забил 12 голов.
- В 2005 году Ярмоленко перебрался в киевское "Динамо". Именно в этом клубе он сделал себе имя, стал игроком сборной Украины и стал настоящей звездой украинского футбола.
- За "Динамо" Ярмоленко сыграл 340 матчей и забил 137 голов во всех турнирах, а также отдал 90 результативны передач.
- С "Динамо" Андрей трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.
- В 2017 году за 25 миллионов евро Ярмоленко перешел в "Боруссию" Дортмунд. За немецкий клуб сыграл 26 матчей и забил 6 голов.
- В 2018 году перебрался в английский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" сыграл 86 матчей и записал себе в актив 13 забитых голов и 7 ассистов.
- Ярмоленко является капитаном сборной Украины. Отыграл за национальную команду 109 матчей, забил 45 голов. Ярмоленко - второй бомбардир в истории сборной Украины.