В матче чемпионата Италии Златан Ибрагимович забил как в свои, так и в чужие ворота.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил первый автогол в своей карьере. Это произошло в матче 9-го тура Серии А против "Болоньи".

На 49-й минуте матча Ибрагимович головой срезал мяч в собственные ворота после подачи углового.

Отметим, что 40-летний шведский нападающий за карьеру провел 957 официальных матчей, в которых забил 565 мячей. Теперь на его счету также есть автогол.

В матче против "Болоньи" Ибрагимович также забил в ворота соперника и отдал голевую передачу. А "Милан" победил со счетом 4:2.

Видеообзор матча (автогол Ибрагимовича на 02:24)

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Златан Ибрагимович: карьера в "Милане"

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.

В прошлом сезоне Златан забил 15 голов в 19 матчах Серии А, а также 1 гол в 6 матчах Лиги Европы и 1 гол в двух матчах Кубка Италии.

В сезоне 2020/2021 Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.

Летом Златан продлил контракт с "Миланом" до лета 2022 года.

Автор: Антон Дударь