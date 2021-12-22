Андрей Тотовицкий нашел наиболее выгодный вариант продолжения карьеры.

Черниговская "Десна" близка к тому, чтобы прекратить существование, а ее бывшие лидеры тем временем находят весьма выгодные для себя варианты продолжения карьеры.

Как заявил ведущий програмы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, один из кандидатов в сборную Украины Андрей Тотовицкий, который ранее объявил о своем уходе из "Десны", продолжит свою карьеру в "Колосе". И сразу же полузащитник войдет в историю коваливского клуба - по уровне своей зарплаты.

Отмечается, что получать в сельском клубе Тотовицкий будет порядка 30 тысяч долларов в месяц. К примеру, официальный оклад президента Украины составляет порядка 1 тысячи долларов. Щедро оценили футбольные качества Тотовицкого в новом клубе.

Читайте такжеФутболист Динамо и сборной Украины сыграл пышную свадьбу (фото, видео)Известно,что вингером также интересовались клубы из верхней части турнирной таблицы чемпионата Украины – "Ворскла" и "Днепр-1". Андрею предлагали зарплату 15-20 тысяч долларов в месяц. Также рассматривало кандидатуру Тотовицкого и "Динамо" Киев. Соответственно, руководству "Колосо" пришлось раскошелится, чтобы заполучить в свою команду футболиста такого уровняю.

Также сообщается, что в свое время скандально известный экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев получал в "Колосе" меньше, чем недавний лидер "Десны".

Андрей Тотовицкий: карьера