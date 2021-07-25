Продолжается первый тур чемпионата Украины по футболу 2021-2022.
25 июля состоялось еще три матча. "Металлист 1925" сыграл свой первый поединок в истории УПЛ. Харьковчанам дебют удался на славу. Команда Валерия Кривенцова дома обыграла "Рух".
"Металлист 1925" - "Рух" - 2:1
Голы: Батюшин, 7, Крыськив, 35 - Кузык, 51
"Металлист 1925": Сидоренко, Западня, Шершень, Ткачук, Жичиков, Крыськив (Ременюк, 80), Габелок, Голодюк, Батюшин (Дмитренко, 70), Пономарь (Фабиньо, 15, Ермаков, 80), Савин (Протасов, 70)
"Рух": Бандура, Мысык (Лях, 46), Дидык, Белый, Гагун (Альваренга, 74), Мартынюк, Климчук, Федорчук, Кухарук (Притула, 54), Бойчук (Кондраков, 82), Борячук (Кузык, 46)
"Десна" тем временем разгромила вернувшийся в элитный дивизион "Черноморец".
"Десна" - "Черноморец" - 3:0
Голы: Калитвинцев, 52, 56, Завийский, 80
"Десна": Литовка, Арвеладзе (Биловар, 87), Безбородько (Волошин, 81), Будковский (Шевцов, 81), Завийский, Калитвинцев, Картушов, Сафронов (Жук, 70), Селин, Тотовицкий (Белик, 87), Цымбалюк
"Черноморец": Кучерук, Михайленко, Авагимян (Дубко, 43), Белошевский, Брагар (Исаенко, 83), Ванат (Бугай, 83), Вачиберадзе (Тлумак, 58), Кузик, Мартыненко, Скорко, Штогрин
Удаление: Белошевский, 39 (вторая желтая карточка)
А луганская "Заря" неожиданно уступила "Александрии".
"Заря" - "Александрия" - 0:1
Голы: Калюжный, 40
"Заря": Шевченко, Жуниньо, Имереков, Вернидуб (Лунев, 85), Фаворов (Хомченовский, 73), Булеца, Назарина (Кристиан, 73), Цвек, Кочергин, Громов (Аллахьяр, 62), Шахаб (Гладкий, 62)
"Александрия": Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Ковалец, Демченко, Калюжный (Дрышлюк, 81), Третьяков, Устименко (Спинелли, 73), Одарюк (Кожушко, 69)
Украинская Премьер-Лига: 1-й тур
- Матчи 1-го тура УПЛ проходят с 23 по 26 июля, но поединок между "Динамо" и "Минаем" был перенесен на 11 августа.
- В матче-открытии чемпионата "Львов" и "Мариуполь" сыграли вничью.
- Также завершился вничью поединок между "Вересом" и "Колосом".
- "Шахтер" одержал победу над "Ингульцом" в дебютном поединке Роберто Де Дзерби.