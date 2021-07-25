УПЛ: Заря неожиданно проиграла Александрии, а Металлист 1925 одержал историческую победу (видео)

25 июля состоялось три поединка в рамках чемпионата Украины.

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