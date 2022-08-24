Стало известно, что трансляция получила "страйк" из-за заявки по авторским правам от, собственно, УПЛ.

Ситуация вокруг бесплатной трансляции матчей части футбольных клубов, являющихся участниками действующего сезона украинской Премьер-Лиги, обостряется. Так, сейчас продолжается матч первого тура УПЛ между командами "Рух" - "Металлист", который бесплатно должен был транслироваться в YouTube на канале RUH TV, как и анонсировалось предварительно. Ведь, как известно, ФК "Рух" также не входил в так называемый единый телепул трансляторов, о которых коммуницирует УПЛ.

Однако стало известно, что трансляция получила "страйк" из-за заявки по авторским правам от, собственно, УПЛ. Соответственно, еще одна возможность для болельщиков и фанатов футбола бесплатный доступ к просмотру контента отсутствует.

Напомним, вчера аналогичная ситуация произошла с трансляцией матча "Заря" — "Ворскла" в YouTube на площадках 1+1 media. В компании прокомментировали инцидент так: "Трансляция матча проходила в легальный способ, ведь 1+1 media имеет все необходимые права на показ контента. В свою очередь, мы подали встречную апелляцию, предоставив все необходимые юридические документы. По правилам YouTube, она будет рассмотрена в течение 14 дней".

В свою очередь, 1+1 media напоминает, что имеет все необходимые права на показ матчей УПЛ с участием ФК "Динамо" Киев, "Днепр-1", "Заря", "Металлист", которые футбольные клубы передали вещателю по собственной инициативе. "Мы разделяем миссию ФК сделать футбол доступным и бесплатным к просмотру, ведь в этот сверхсложный время мы все должны объединяться! Слава Украине!",- комментируют в 1+1 media.

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