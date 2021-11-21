Полтавчане в 15-м туре разбили главного аутсайдера турнира.

В рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Ворскла" принимала "Мариуполь". Полтавчане одержали крупную победу.

В составе "Ворсклы" дубль оформил Оливье Тилль. Кроме того, он сделал два ассиста. Благодаря этому он стал лидером УПЛ по системе "гол-пас" - 8 голов и 7 результативных пасов.

Три гола полтавчане забили, играя в большинстве.

"Ворскла" набрала 31 очко и вернулась на третье место в таблице УПЛ. "Мариуполь", у которого 7 очков, идет последним.

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"Ворскла" - "Мариуполь" - 5:1

Голы: Тилль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 - Топалов, 62

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Тамм, Яворский, Пердута, Пуцлин, Тилль (Тамм, 79), Якубу (Челядин, 69), Степанюк, Кане, Рангел (Пешич, 30)

"Мариуполь": Турбаевский, Меличенко, Мампасси (Микицей, 78), Босанчыч, Стасюк, Чех (Хромей, 77), Кащук, Мишнев, Шостак (Петерман, 58), Топалов (Никитишин, 78), Вьюнник

Предупреждения: Кане, Челядин - Босанчыч, Микицей

Удаление: Петерман

Видеообзор матча

1-й тайм

2-й тайм

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

Автор: Антон Дударь