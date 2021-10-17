В поединке 11-го тура чемпионата Украины "Ворскла" на выезде обыграла "Александрию" со счетом 2:1.
Подопечные Юрия Максимова забили дважды в первой половине встречи. Дубль оформил бразильский форвард Рангел, который только прошлым летом пополнил ряды "Ворсклы".
Во втором тайме хозяева отквитали один мяч, но удаление Олега Кожушко поставило крест на надеждах "Александрии" взять очки в этом поединке. Отметим, что в первом тайме хавбек "Александрии" Кирилл Ковалец получил жуткую травму - его на носилках унесли с поля.
После этой игры "Ворскла" набрала 24 очка и сохранила третье место в таблице УПЛ. "Александрия" (18 очков) остается на 6-м месте.
"Александрия" - "Ворскла" - 1:2
Голы: Калюжный, 53 - Рангел, 14, 39
"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Ковалец, Дрышлюк, Калюжный, Кирюханцев (Грынь, 86), Спинелли (Устименко, 46), Одарюк (Кожушко, 46)
"Ворскла": Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский (Кушниренко, 66), Пешич (Кравчук, 70), Скляр, Челядин, О. Тилль (Амилькар, 90+3), Кане, Степанюк, Рангел
Удаление: Кожушко, 76 (вторая желтая)
Видео обзор матча
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