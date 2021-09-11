Фернандо открыл счет в матче / фото ФК Шахтер

В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" встречался с "Днепром-1".

На 15-й минуте матча Фернандо вывел "горняков" вперед. А в концовке матча Лассина Траоре снял интригу.

"Шахтер" набрал 16 очков и занимает второе место в УПЛ. "Днепр-1" (13 очков) идет четвертым.

"Шахтер" - "Днепр-1" - 2:0

Голы: Фернандо, 15, Траоре, 87

"Шахтер": Пятов, Конопля, Витао, Матвиенко, Исмаили (Корниенко, 62), Степаненко (Маркос Антонио, 80), Майкон, Тете (Соломон, 62), Алан Патрик, Педриньо (Марлос, 85), Фернандо (Траоре, 62)

"Днепр-1": Кожокару, Лучкевич (Назаренко, 69), Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак, Джурасек, Ди Франко, Когут, Гуцуляк, Довбик

Предупреждения: Майкон - Сваток, Ди Франко

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Автор: Антон Дударь