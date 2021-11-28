28 ноября в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги "Рух" принимал "Металлист 1925", а "Колос" играл с "Вересом".
"Рух" одержал домашнюю победу, забив по голу в каждом из таймов.
Львовяне набрали 16 очков и поднялись на 11-е место в УПЛ, имея матч в запасе. У харьковчан - 19 очков и девятое место.
"Рух" - "Металлист 1925" - 2:0
Голы: Борячук, 45+1, Климчук, 70
"Рух": Панькив, Роман, Белый, Климчук (Рунич, 77), Сыч, Сапуга (Красюк, 77), Федорчук (Мартынюк, 68), Бойчук (Альваренга, 68), Дидык, Таллес, Борячук (Карабин, 90)
"Металлист 1925": Сидоренко, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Савин, Габелок, Крыськив (Задерака, 46), Кравченко, Ременюк, Марлисон (Зубков, 68)
"Колос" минимально обыграл "Верес" благодаря голу Олега Ильина.
Клуб из Ковалевки набрал 18 очков и занимает десятое место в УПЛ. "Верес", у которого 22 очка, идет восьмым.
"Колос" - "Верес" - 1:0
Гол: Ильин, 64
"Колос": Волынец, Ром, Черноморец, Павловец, Золотов, Ильин, Чурко, Богданов, Милько, Нуриев (Ренан Абнер, 71) Ситчинава (Лысенко, 72)
"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Петько, Панасенко (Гегедош, 70), Пасич, Кучеров, Дахновский, Шестаков (Сергийчук, 63)
Видео гола
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Украинская Премьер-лига: 16-й тур
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