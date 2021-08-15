В рамках 4-го тура чемпионата Украины "Колос" принимал "Рух". Матч завершился вничью.
Гости вышли вперед в первом тайме - Андрей Борячук отличился после передачи с левого фланга.
В середине второго тайма "Рух" остался в меньшинстве, однако это не помешало львовянам отыграться. Евгений Новак воспользовался отскоком мяча и сравнял счет.
"Колос" набрал 5 очков после трех матчей, а у "Руха" - 4 очка после четырех игр.
Читайте такжеУкраинский Колос вылетел из Лиги конференций, проиграв казахстанскому клубу по пенальти (видео)
"Колос" - "Рух" - 1:1
Голы: Новак, 65 - Борячук, 24
"Колос": Волынец, Ром, Гавриш, Новак, Сакив, Чурко, Задоя (Нгамба, 56), Костышин (Ильин, 46), Кариока (Золотов, 60), Нуриев (Милько, 26), Лысенко (Ситчинава, 46)
"Рух": Панькив, Гагун, Белый, Дидык, Мысык, Карасюк, Бойчук (Кузык, 83), Ориховский (Кухарук, 90+4), Федорчук, Климчук, Борячук (Кондраков, 76)
Предупреждения: Ром, Ситчинава, Нгамба - Дидык, Кондраков
Удаление: Ром, 59
Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".
Украинская Премьер-лига: 4-й тур
- Поединки 4-го тура УПЛ проходят с 13 по 18 августа: где и когда смотреть матчи.
Тур открылся игрой "Шахтера" против "Металлиста 1925", в котором "горняки" одержали уверенную победу.
"Ворскла" и "Верес" в еще одном матче тура более сильного выявить не смогли.
Еще в двух матчах тура "Десна" вновь победила, а "Заря" потеряла очки.