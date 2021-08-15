"Колос" и "Рух" завершили вничью поединок 4-го тура.

В рамках 4-го тура чемпионата Украины "Колос" принимал "Рух". Матч завершился вничью.

Гости вышли вперед в первом тайме - Андрей Борячук отличился после передачи с левого фланга.

В середине второго тайма "Рух" остался в меньшинстве, однако это не помешало львовянам отыграться. Евгений Новак воспользовался отскоком мяча и сравнял счет.

"Колос" набрал 5 очков после трех матчей, а у "Руха" - 4 очка после четырех игр.

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"Колос" - "Рух" - 1:1

Голы: Новак, 65 - Борячук, 24

"Колос": Волынец, Ром, Гавриш, Новак, Сакив, Чурко, Задоя (Нгамба, 56), Костышин (Ильин, 46), Кариока (Золотов, 60), Нуриев (Милько, 26), Лысенко (Ситчинава, 46)

"Рух": Панькив, Гагун, Белый, Дидык, Мысык, Карасюк, Бойчук (Кузык, 83), Ориховский (Кухарук, 90+4), Федорчук, Климчук, Борячук (Кондраков, 76)

Предупреждения: Ром, Ситчинава, Нгамба - Дидык, Кондраков

Удаление: Ром, 59

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Украинская Премьер-лига: 4-й тур

Автор: Антон Дударь