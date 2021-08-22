В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" принимал "Александрию". Гости нанесли хозяевам первое поражение в сезоне.
Единственный в матче гол был забит во втором тайме - Владислав Бабогло точно пробил головой после подачи углового.
После пяти туров у "Колоса" - 5 очков и девятое место в таблице. У "Александрии" - 10 очков и шестая строчка.
"Колос" - "Александрия" - 0:1
Гол: Бабогло, 51
"Колос": Маханьков, Золотов, Павловец (Костышин, 75), Петров, Новак (Гавриш, 6), Сакив (Черноморец, 76), Чурко, Нгамба, Милько, Кариока, Ситчинава (Лысенко, 76)
"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный (Дрышлюк, 90+2), Ковалец, Демченко (Рыбалка, 46), Кожушко (Одарюк, 65), Спинелли (Устименко, 46), Третьяков
Предупреждения: Милько, Богданов, Гавриш, Кариока - Демченко, Калюжный, Дубра
Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".
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