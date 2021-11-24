В перенесенном матче 3-го тура чемпионата Украины соперники сыграли вничью.

"Минай" принимал "Колос" в перенесенном поединке 3-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 50-й минуте форвард хозяев поля Даниил Кныш реализовал пенальти. Однако на последней компенсированной минуте ко второму тайму "Колос" спасся благодаря голу Анатолия Нуриева. Игра завершилась вничью.

Таким образом, "Минай" набрал 10 очков в 15-и турах. У них 14-я позиция в турнирной таблице. У "Колоса" на 5 зачетных баллов больше и десятое место в таблице.

"Минай" - "Колос" - 1:1

Голы: Кныш, 50 - Нуриев, 90+6

"Минай": Кучер, Синегуб, Горин, Семенко, Гончар, Кулиев, Петрусенко, Коваленко (Кныш, 46), Хахлев, Ахмедзаде (Вишневский, 81), Селезнев (Билоног, 46)

"Колос": Волынец, Черноморец, Павловец, Петров (Ром, 87), Золотов, Задоя, Ильин, Милько (Ренанн, 61), Костышин (Нуриев, 46), Чурко, Лысенко (Ситчинава, 51)

Видео гола Кныша

Видео гола Нуриева

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Украинская Премьер-лига: положение команд

"Динамо" и "Шахтер" имеют равное количество очков после первого круга (38), но киевляне впереди за счет разницы мячей.

В тройку лидеров по итогам первого круга вошла "Ворскла", у которой 31 очко.

Аутсайдерами турнира являются "Минай" (10 очков после 15 матчей), "Ингулец" (10 очков после 14 матчей) и "Мариуполь" (7 очков после 15 матчей).

Гонку бомбардиров возглавляет Артем Довбик, забивший 10 мячей.

Автор: Артем Будрин